«Лиза Алерт»: спортивный журналист Круглов найден живым в Тюмени

В Тюменской области завершились поиски пропавшего спортивного журналиста Александра Круглова — он жив. Круглов приехал в регион для освещения чемпионата России по биатлону, исчез за день до его начала, на соревнованиях не появился, что показалось коллегам подозрительным. С 14 марта его поисками занимались волонтеры. Круглова нашли в одной из гостиниц, из которой он не выходил несколько дней, выключив телефон.
С 13 по 20 марта в Тюменской области проходит чемпионат России по биатлону, освещать который прибыл журналист Александр Круглов. Однако в спортивном комплексе «Жемчужина Сибири» он так и не появился, начавшиеся 13 марта соревнования пропустил, а 14 марта и вовсе пропал — Круглова нигде не было, его телефон был выключен. Коллеги забеспокоились и оставили заявку в поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».
«Александра искали везде: загадочные подробности его исчезновения мелькали в социальных сетях. Некоторые пользователи предполагали, что Круглов ушел “в загул”, а другие считали, что он попал в ДТП на Уватском тракте»,
Занимавшимся розыском волонтерам удалось установить, что пропавший журналист заселился в одну из тюменских гостиниц, затем он покинул ее, дошел до ближайшего магазина, сел в белый автомобиль и уехал. На этом его след терялся. Заодно выяснилось, что Круглов не появлялся и в Челябинской области, куда собирался заехать на соревнования перед Тюменью.
«Странно, он и в Златоусте собирался быть. Но ни одной заметки оттуда не случилось. Дай бог, чтобы все было хорошо», — поделилась с «КП» знакомая Круглова Татьяна Зубарева.
Telegram-канал «Тюмень ЧП» уточнил, что 12 марта Круглова выселили из хостела из-за «жалоб постояльцев», после чего он должен был появиться в центре зимних видов спорта, но не пришел. Перед пропажей он звонил матери.
«Найден. Жив».
Наконец, 18 марта поисковики отряда «Лиза Алерт» сообщили, что Круглов нашелся, он жив.
~ «Круглосуточная проверка всех поступающих свидетельств. Тщательный анализ каждой детали, каждой крупицы информации, чтобы определить возможное местонахождение пропавшего. Более двух суток поисков. Александр Круглов найден, жив»,~ — говорится в сообщении.
В отчете отмечается, что розыски Круглова велись всерьез: были проверены медучреждения, опрошены свидетели, изучены записи с камер видеонаблюдения. Информацию о пропавшем распространили в соцсетях. Волонтеры организовали круглосуточное дежурство и при появлении новой информации немедленно выезжали на место для ее проверки. В конце концов Круглова нашли.
Telegram-канал Mash уточнил, что журналист был в тюменской гостинице ~в состоянии сильного алкогольного опьянения.~ Его увезли на допрос в полицию. В беседе он признался, что был в пятидневном запое, все это время не выходил из номера и выпивал по литру водки в день. Компанию ему составлял сосед, который время от времени ходил в магазин за спиртным. Возможно, это продолжалось бы и дольше, однако товарищ его «сдал».
Информацию подтвердил и ТАСС.
«Он был в состоянии алкогольного опьянения в гостинице. Администратор увидел его и решил включить телефон, чтобы сообщить родным. Вызвали полицию и скорую помощь», — сообщил источник агентства.
Александр Круглов — автор блога «Штрафные 150» на YouTube и в Telegram. До работы в «РБ Спорт» (внештатно) он писал для «Чемпионата», NEWS.ru и Metaratings. Работал на трех Олимпиадах, в том числе в 2024 году. За свою карьеру осветил более 100 соревнований по биатлону.