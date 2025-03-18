«Лиза Алерт»: спортивный журналист Круглов найден живым в Тюмени

Telegram-канал Mash уточнил, что журналист был в тюменской гостинице ~в состоянии сильного алкогольного опьянения.~ Его увезли на допрос в полицию. В беседе он признался, что был в пятидневном запое, все это время не выходил из номера и выпивал по литру водки в день. Компанию ему составлял сосед, который время от времени ходил в магазин за спиртным. Возможно, это продолжалось бы и дольше, однако товарищ его «сдал».