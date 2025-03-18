Составлена детальная карта Вселенной в первые 380 тыс. лет ее существования

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Международный коллектив космологов использовал новые данные с чилийского космологического телескопа ACT для составления пока самой детальной карты Вселенной в тот момент, когда ее возраст составлял всего 380 тыс. лет (первые мгновения после Большого взрыва по астрономическим меркам). Эта карта подтвердила общепринятую модель устройства Вселенной, сообщила пресс-служба американского Принстонского университета.
«На этой карте можно увидеть, как протекали самые ранние этапы формирования первых звезд и галактик Вселенной. И на ней можно увидеть не только темные и светлые области, но в очень высоком разрешении определить, насколько был поляризовано реликтовое излучение, что важно для оценки характера движения газа. Это отличает ACT от “Планка” и других более старых телескопов», — пояснила профессор Принстонского университета (США) Сюзанна Стеггс, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Телескоп ACT был построен в 2007 году на вершине горы Серро-Токо в чилийской части пустыни Атакама для ведения наблюдений за так называемым реликтовым излучением и изучения Вселенной в первые мгновения ее существования. Его работа завершилась в середине 2022 года, однако ученые до сих пор продолжают анализ и обработку собранных снимков и научных данных, что недавно позволило подтвердить существование различий в скорости расширения ранней и современной Вселенной.
Недавно ученые завершили анализ очередной порции данных, собранных ACT за последний цикл его работы (2017 — 2022 гг.), что позволило им составить пока самую детальную карту Вселенной в первые мгновения ее существования, когда она была заполнена сверхгорячей плазмой. Замеры поляризации микроволнового излучения, которое выработала первичная материей мироздания, позволили астрономам проследить за ее движением, а также уточнить возраст Вселенной, ее массу, границы и скорость расширения в данную эпоху.
Эти данные, как отмечают ученые, больше всего соответствуют самым простым общепринятым моделям мироздания, которые не включают дополнительные экзотические частицы и субстанции, чье существование потенциально способно объяснить многие противоречия между замерами свойств современной и древней Вселенной. При этом одно из них — большая разница в скорости расширения Вселенной в далеком прошлом (67 — 78 км/с на мегапарсек) и сейчас (73−74 км/с на мегапарсек) — было еще раз подтверждено при анализе новых данных с ACT.
«Мы были несколько удивлены тем, что наши данные не содержат никаких свидетельств того, что скорость расширения Вселенной в первые эпохи ее существования может быть выше, чем на то указывают другие наблюдения за реликтовым излучением. По сути, нам не удалось найти ни одного возможного способа разрешить данный “космологический кризис” в тех наборах данных, в которых мы ожидали обнаружить объяснение этим расхождениям в скорости расширения Вселенной», — подытожила профессор Стеггс.
О реликтовом излучении.
Так называемое реликтовое излучение представляет собой своеобразное микроволновое «эхо» Большого взрыва. В его структуре скрывается информация о том, как темная материя была распределена по мирозданию в первые мгновения жизни Вселенной. В последние годы астрономы активно изучают структуру этих отголосков процесса рождения мироздания при помощи наземных и орбитальных обсерваторий.