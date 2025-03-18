Составлена детальная карта Вселенной в первые 380 тыс. лет ее существования

«Мы были несколько удивлены тем, что наши данные не содержат никаких свидетельств того, что скорость расширения Вселенной в первые эпохи ее существования может быть выше, чем на то указывают другие наблюдения за реликтовым излучением. По сути, нам не удалось найти ни одного возможного способа разрешить данный “космологический кризис” в тех наборах данных, в которых мы ожидали обнаружить объяснение этим расхождениям в скорости расширения Вселенной», — подытожила профессор Стеггс.