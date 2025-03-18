Сергей Собянин заявил о сокращении сроков оформления социальных услуг и выплат

В столице полностью обновили Московскую информационную систему социального обслуживания, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.
Теперь она стала современной цифровой платформой, позволяющей отслеживать назначения выплат и автоматизированно оказывать меры поддержки, указал мэр.
По словам градоначальника, всего в столице различными мерами соцподдержки пользуются около 4,5 миллиона горожан. Для их комфортного получения Москва постоянно повышает доступность и адресность такой помощи.
Например, помимо обновления, город создал единую централизованную базу данных. Собянин уточнил, что она объединила разрозненные информационные системы социальной защиты столицы.
«Отказ от бумажного документооборота и обмена файлами, создание витрин данных, активное внедрение современных технологий позволят в среднем в два раза сократить сроки назначения выплат», — пояснил мэр.
В то же время осуществляются более 20 других проектов, направленных на цифровизацию, создание и развитие городских систем в области социальной защиты.
Ранее шесть проектов Москвы были удостоены национальной премии «Цифровые вершины». В номинации «Лучшее ИТ-решение для комфортной жизни в городе» победил столичный проект «Зима в Москве».
Вместе с тем киноплатформа «Москино», с помощью которой можно организовать съемки в Москве, заняла первое место в номинации «Лучший государственный сервис». Еще в категории «Лучшее ИТ-решение в области здравоохранения» одержал победу проект «МосМедИИ», открывший всем медицинским учреждениям России доступ к ИИ-сервисам на базе технологии компьютерного зрения.