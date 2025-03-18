Сергей Собянин заявил о сокращении сроков оформления социальных услуг и выплат

Вместе с тем киноплатформа «Москино», с помощью которой можно организовать съемки в Москве, заняла первое место в номинации «Лучший государственный сервис». Еще в категории «Лучшее ИТ-решение в области здравоохранения» одержал победу проект «МосМедИИ», открывший всем медицинским учреждениям России доступ к ИИ-сервисам на базе технологии компьютерного зрения.