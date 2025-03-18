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«Салават Юлаев» выиграл у екатеринбургского «Автомобилиста» со счетом 4:1

«Салават Юлаев» обыграл 4:1 «Автомобилист» в матче КХЛ.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 18 марта, в Екатеринбурге «Салават Юлаев» обыграл «Автомобилиста» со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Победу гостям обеспечили Джошуа Ливо (забросил шайбу в ворота соперников на 14 и 90 минутах матча), Скотт Уилсон (35), Ярослав Цулыгин (44). За команду хозяев отличился Семен Кизимов (50).

«СЮ» после 66 игр с 89 очками занимает вторую строчку турнирной таблицы Восточной конференции.

Следующий матч уфимского клуба состоится послезавтра — 20 марта. Команда схлестнется в Новосибирске с «Сибирью».

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