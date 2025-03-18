В Крыму создадут национальный маршрут «Золотое кольцо Боспорского царства»

Новый национальный маршрут под названием «Золотое кольцо Боспорского царства» планируют создать в Крыму. Об этом сообщил Сергей Ганзий, министр курортов и туризма республики, на международной выставке туризма и индустрии гостеприимства в Москве, передает «Крым 24».