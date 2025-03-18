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В Крыму создадут национальный маршрут «Золотое кольцо Боспорского царства»

Маршрут позволит туристам глубже познакомиться с регионом.

Источник: Комсомольская правда

Новый национальный маршрут под названием «Золотое кольцо Боспорского царства» планируют создать в Крыму. Об этом сообщил Сергей Ганзий, министр курортов и туризма республики, на международной выставке туризма и индустрии гостеприимства в Москве, передает «Крым 24».

По словам Ганзия, Крым активно работает над созданием национального маршрута совместно с Краснодарским краем, Ростовской областью и Севастополем. Он предоставит туристам возможность более глубокого понимания региона, его уникальных особенностей и достопримечательностей.

Путь маршрута пролегает по территории, где сохранились свидетельства античного царского наследия.