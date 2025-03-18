«Поезд Дружбы» свяжет Петербург и Минск во время весенних каникул

«Поезд Дружбы» будет курсировать между Петербургом и Минском во время весенних каникул. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги.
Всего запланировано по два ночных рейса из Северной столицы и столицы Белоруссии. Так, с Витебского вокзала состав отправится 21 и 28 марта в 20:45 и прибудет на следующие сутки в 11:08. В обратную сторону поездки запланированы на 22 и 29 марта 20:05 с прибытием на следующие сутки в 10:05.
— В пути следования предусмотрены остановки на станциях Сольцы, Дно, Дедовичи, Локня, Новосокольники, Невель на территории России, а также на станциях Витебск, Орша, Толочин, Крупки, Борисов, Жодино, Смолевичи Белорусских железных дорог, — рассказали в ОЖД.
Вагоны поезда есть двух видов: плацкартные и купейные. Во втором варианте предусмотрены места для маломобильных пассажиров.