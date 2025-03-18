«Поезд Дружбы» свяжет Петербург и Минск во время весенних каникул

Всего запланировано по два ночных рейса из Северной столицы и столицы Белоруссии. Так, с Витебского вокзала состав отправится 21 и 28 марта в 20:45 и прибудет на следующие сутки в 11:08. В обратную сторону поездки запланированы на 22 и 29 марта 20:05 с прибытием на следующие сутки в 10:05.