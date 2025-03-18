Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калининградские хирурги провели сложную операцию на артериях и сохранили ногу женщине

После восстановления калининградка сможет вернуться к обычной жизни.

Источник: Правительство Калининградской области

В Калининградской областной клинической больнице врачи провели гибридную операцию на артериях нижних конечностей, что спасло ногу пациентки. Как рассказали в региональном минздраве, оперировали 18 марта хирурги Алексей Шатравка и Игорь Патлай.

Операция считается уникальной, позволяет восстанавливать кровоток, помогая спасти конечность. Благодаря мастерству врачей из ОКБ, бригаде анестезиологов и современному оборудованию пациентка через неделю сможет вернуться к обычной жизни.

В 2024 году в ОКБ выполнили около 30 таких операций на нижних конечностях, с начала 2025 года — уже семь.