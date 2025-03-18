Калининградские хирурги провели сложную операцию на артериях и сохранили ногу женщине

В Калининградской областной клинической больнице врачи провели гибридную операцию на артериях нижних конечностей, что спасло ногу пациентки. Как рассказали в региональном минздраве, оперировали 18 марта хирурги Алексей Шатравка и Игорь Патлай.
Операция считается уникальной, позволяет восстанавливать кровоток, помогая спасти конечность. Благодаря мастерству врачей из ОКБ, бригаде анестезиологов и современному оборудованию пациентка через неделю сможет вернуться к обычной жизни.
В 2024 году в ОКБ выполнили около 30 таких операций на нижних конечностях, с начала 2025 года — уже семь.