«Красное море вместо Средиземного»: куда калининградцы едут на отдых в 2025 году

«У нас часть VIP-туристов отказались от отдыха в Турции. Они за те же деньги теперь предпочитают более элитные направления. В первую очередь это касается Мальдив. Отдых сейчас там зачастую даже дешевле Турции обходится. Есть и ряд других экзотических направлений. Турция же теряет свой завоёванный годами авторитет. Такую тенденцию мы отмечаем уже не первый год», — рассказали в агентстве.