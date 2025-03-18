«Красное море вместо Средиземного»: куда калининградцы едут на отдых в 2025 году

Второй год подряд авиаперевозчики не смогли согласовать прямые вылеты из Калининграда в Турцию. Единственным чартерным направлением из аэропорта «Храброво» по-прежнему остаётся Египет. Куда предпочитают летать на отдых туристы в 2025 году, читайте в материале Калининград.Ru.
По итогам первых 2,5 месяцев турагентства отмечают выросший спрос на отдых за рубежом. В основном его обеспечило египетское направление. В марте 2025 года из Калининграда полетели рейсы не только в Шарм-эль-Шейх, но и в Хургаду, поэтому количество желающих побывать на берегу Красного моря существенно выросло.
«В этом году и количество рейсов, и число желающих попасть в Египет существенно выросло. В прошлом году наши туристы распробовали это направление, и выросло количество предложений. Сейчас три вылета в неделю есть, что, безусловно, сказывается на популярности направления», — рассказали корреспонденту Калининград.Ru в турагентстве «Турне-Транс Трэвел».
По словам специалистов, раньше Египет существенно проигрывал Турции по качеству сервиса. Кроме того, туристов пугала африканская жара в летние месяцы. Однако в прошлом году там побывали несколько тысяч человек из Калининграда, и они остались довольны.
К тому же цены на этом направлении не сильно изменились по сравнению с прошлогодними. Сейчас средний чек за недельное путешествие на двоих составляет около 150 тысяч рублей.
«Сейчас уровень египетских курортов и отелей сильно вырос. Конечно, до Турции далеко всему миру, но и в Египте сейчас очень достойные условия по вполне приемлемым ценам. Существенно дешевле той же Турции. Ну и туристы сами смогли убедиться в том, что сухой африканский климат позволяет достаточно спокойно переносить даже высокие температуры, поэтому отдых там абсолютно комфортный даже летом», — пояснили в турагентстве.
Несмотря на отсутствие прямые перелётов и высокую стоимость, продолжает пользоваться популярностью и турецкое направление. Большинство туристов отправляются туда транзитом через Москву. Однако главным сдерживающим фактором специалисты называют высокие цены на отдых на анталийском побережье. В 2025 году за недельный тур на двоих придётся выложить не менее 200 тысяч рублей, плюс перелёт в столицу или Санкт-Петербург.
«У нас часть VIP-туристов отказались от отдыха в Турции. Они за те же деньги теперь предпочитают более элитные направления. В первую очередь это касается Мальдив. Отдых сейчас там зачастую даже дешевле Турции обходится. Есть и ряд других экзотических направлений. Турция же теряет свой завоёванный годами авторитет. Такую тенденцию мы отмечаем уже не первый год», — рассказали в агентстве.
В целом все туроператоры отмечают рост количества забронированных туров из Калининграда. В прошлом году возникла непонятная ситуация с чартерами в Турцию. Кроме того, Египет был ещё не так популярен, и люди опасались туда летать из-за ситуации на Ближнем Востоке.
«Если говорить в процентном соотношении, то у нас более 60% заказов — это Египет, 20−25% по-прежнему Турция и остальное — это ОАЭ, Таиланд и Мальдивы. А всего мы продали ровно в два раза больше туров, чем за такой же период в прошлом году», — отметили в турагентстве.
Что касается путешествий по России, то спрос на них не очень большой. Продажи находятся на уровне прошлого года. В основном калининградцы приобретают субсидированные билеты для путешествий в Москву и Санкт-Петербург по делам или личным целям. Или туристы бронируют свои перемещения по стране самостоятельно без помощи турагентов.
Сократился спрос и на летний отдых на юге России. Это общероссийская тенденция, связанная с загрязнением Чёрного моря. «В этом году у нас открыли интересное направление для любителей горнолыжного отдыха — Кировск. Туда туры покупают достаточно активно, потому что стало удобно добираться и такой формат отдыха ранее был из Калининграда недоступен», — отметили турагенты.