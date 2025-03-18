Кубань исключена из эксперимента по особому порядку сдачи ОГЭ

Эксперимент предусматривает, что выпускники из регионов-участников, намеревающиеся продолжить обучение в учреждениях среднего профессионального образования, будут сдавать только два обязательных предмета — русский язык и математику вместо четырех. При этом для школьников, планирующих перейти в 10-й класс, остается обязательной сдача четырех экзаменов ОГЭ.