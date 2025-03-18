В Башкирии на озеро Кандры-куль прилетели чайки-хохотуньи

Эта степная чайка гнездится главным образом в районах, примыкающих к Чёрному и Каспийскому морям, а также в меньшей степени в Казахстане, Венгрии, Белоруссии и Польше. Населяет морские песчаные пляжи, морские острова, берега степных озёр и рек. У хохотуньи изящное телосложение, небольшая голова, сильно покатый лоб, плавно переходящий в длинный и тонкий клюв, и относительно длинные ноги. Длина 56—68 см, размах крыльев 130—158 см, вес 700—1200 г. Как и у других крупных видов чаек, полный гнездовой наряд приобретает только на четвёртый год жизни. Видовое определение основывается на сочетании ряда признаков, главные из которых — пропорции, голос и поза во время долгого крика. По сравнению с серебристой чайкой хохотунья — более элегантная, изящная птица. Самцы достигают особо крупных размеров, самые крупные из них бывают даже заметно больше серебристых чаек. Самые мелкие самки, наоборот, размером с клушу. В конфликтах с другими крупными чайками часто доминирует. Хохотунья отличается от серебристых и средиземноморских чаек пропорциями долгим криком и поведением во время долгого крика («поза альбатроса»). Поза в начале долгого крика, как у клуши и средиземноморской чайки, с низко опущенной головой, затем хохотунья поднимает голову вертикально, тогда как серебристая — под углом в 45°. При этом хохотунья часто поднимает крылья, как альбатрос.