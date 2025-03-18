11 дней идут поиски 39-летнего уфимца с проблемами со здоровьем

Как сообщают активисты, местонахождение мужчину неизвестно почти две недели, 7 марта он ушел из дома и до сих пор не вернулся. Приметы пропавшего: его рост — 167 сантиметров, у него среднее телосложение, темные с проседью волосы и карие глаза. Был одет в черную куртку с капюшоном, серое трико, черные кроссовки, черная шапка с двумя полосками и надписью «Adidas».