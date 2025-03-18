11 дней идут поиски 39-летнего уфимца с проблемами со здоровьем

В Уфе разыскивают 39-летнего Артура Аминова. Об этом рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас».
Как сообщают активисты, местонахождение мужчину неизвестно почти две недели, 7 марта он ушел из дома и до сих пор не вернулся. Приметы пропавшего: его рост — 167 сантиметров, у него среднее телосложение, темные с проседью волосы и карие глаза. Был одет в черную куртку с капюшоном, серое трико, черные кроссовки, черная шапка с двумя полосками и надписью «Adidas».
— Нуждается в медицинской помощи, — утверждается в ориентировке.
Волонтеры «БашРегионСпас» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, обратиться по телефонам 8 (937) 310−21−12 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.
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