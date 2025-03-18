AI-эксперты рассказали об этичных подходах к применению новейших технологий

В подавляющем большинстве случаев пользователю стоит знать о взаимодействии с ИИ, это повышает доверие к продукту, но такое требование не должно применяться универсально. Существует немало ситуаций, где это может быть неоправданным или очевидным. Например, когда ИИ используются в онлайн-картах и навигаторах. В подобных ситуациях пользователю неважно, с кем именно он взаимодействует, если задача качественно выполняется. В других случаях факт взаимодействия с ИИ может быть явным — например, при общении с умной колонкой.