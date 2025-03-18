Психолог Миллер дала советы о правильном выборе партнера

— Куклачев говорит: «Хочешь быть женой генерала — выходи замуж за лейтенанта». Это звучит как призыв к мудрости и готовности строить отношения с нуля. Но стоит ли тратить время на мужчину, который не соответствует текущим запросам? Это ставит под сомнение идею «ждать, пока он изменится», — рассуждает психолог.