Психолог Миллер дала советы о правильном выборе партнера

В современном мире мечты женщин об «идеальном мужчине» должны соотноситься с реальностью, где нет места миражам. Об этом Инфо24 рассказала психолог Александра Миллер. Специалист прокомментировала заявление дрессировщика Юрия Куклачева о том, что россиянки одиноки, потому что ищут принца.
— Куклачев говорит: «Хочешь быть женой генерала — выходи замуж за лейтенанта». Это звучит как призыв к мудрости и готовности строить отношения с нуля. Но стоит ли тратить время на мужчину, который не соответствует текущим запросам? Это ставит под сомнение идею «ждать, пока он изменится», — рассуждает психолог.
По её мнению, современная женщина должна осознанно подходить к выбору партнёра, руководствуясь чувством собственной ценности.