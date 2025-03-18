Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Информационные табло «умных» остановок и оплата проезда в автобусах по QR-коду стали на несколько часов недоступны в Башкирии

В автобусах Башкирии несколько часов была недоступна оплата проезда по QR-коду.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром, 18 марта, жители Башкирии, которые пользуются услугами общественного транспорта, столкнулись с неожиданными трудностями. Об этом рассказала пресс-служба республиканского Министерства транспорта и дорожного хозяйства.

Из-за проведения технических работ на «умных» остановках Уфы перестали работать информационные табло. Также гражданам стала недоступна оплата проезда в автобусах с помощью QR-кода.

К счастью, все продлилось недолго. Спустя несколько часов предприятие «Башавтотранс» сообщило, что проблему с QR-кодами решили.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.