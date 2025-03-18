Информационные табло «умных» остановок и оплата проезда в автобусах по QR-коду стали на несколько часов недоступны в Башкирии

Сегодня утром, 18 марта, жители Башкирии, которые пользуются услугами общественного транспорта, столкнулись с неожиданными трудностями. Об этом рассказала пресс-служба республиканского Министерства транспорта и дорожного хозяйства.
Из-за проведения технических работ на «умных» остановках Уфы перестали работать информационные табло. Также гражданам стала недоступна оплата проезда в автобусах с помощью QR-кода.
К счастью, все продлилось недолго. Спустя несколько часов предприятие «Башавтотранс» сообщило, что проблему с QR-кодами решили.
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