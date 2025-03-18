Кочанова сказала о недопустимости распространения идей чайлдфри в Беларуси

Спикер также отметила, что в настоящее время в Республике Беларусь действует развернутая система помощи семьям. Она включает оплачиваемый декретный отпуск до достижения ребёнком трехлетнего возраста, выплату разнообразных пособий, предоставление семейного капитала, а также льготы и гарантии в сфере трудоустройства и пенсионного обеспечения. Многодетные семьи имеют приоритетное право на получение жилья, льготное или бесплатное питание в школах, скидки при оплате учебников, приоритет при заселении в университетские общежития, а также налоговые и другие преференции.