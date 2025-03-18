Наталья Кочанова сказала о недопустимости распространения идей чайлдфри в Беларуси. Об этом, как сообщает БелТА, председатель Совета Республики заявила на заседании экспертно-консультативного совета при Президиуме Совета Республики, который проходит во вторник 18 марта, на базе Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии.
«Одним из вызовов, навязываемых нам извне, является новомодная субкультура “чайлдфри”, суть которой состоит в сознательном нежелании рожать и воспитывать детей. Как говорит наш Президент, парадигму такого мышления надо менять», — сказала Наталья Кочанова.
Она подчеркнула, что любая популяризация идей бездетной семейной пары в Беларуси, ее информационном и культурном пространстве, просто недопустима. Хотя бы потому, что многие молодые люди просто не могут понять некоторые вещи, связанные с детьми, в силу своего возраста. Поэтому задачей старшего поколения является своевременное объяснение молодежи, что «жизненный успех и опыт бессмысленны, когда их некому передать».
Улучшение демографической ситуации, повышение рождаемости, укрепление института семьи и брака в настоящее время одна из главных задач государства.
«Ведь крепкая семья — это в дальнейшем крепкая страна», — отметила председатель Совета Республики.
Наталья Кочанова напомнила, что в Беларуси вопросы, касающиеся демографии, такие как развитие потенциала граждан, поддержка семейных ценностей, охрана материнства, отцовства и детства, являются приоритетными и находятся под личным контролем президента страны.
Спикер также отметила, что в настоящее время в Республике Беларусь действует развернутая система помощи семьям. Она включает оплачиваемый декретный отпуск до достижения ребёнком трехлетнего возраста, выплату разнообразных пособий, предоставление семейного капитала, а также льготы и гарантии в сфере трудоустройства и пенсионного обеспечения. Многодетные семьи имеют приоритетное право на получение жилья, льготное или бесплатное питание в школах, скидки при оплате учебников, приоритет при заселении в университетские общежития, а также налоговые и другие преференции.
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