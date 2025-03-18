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В Ростове-на-Дону в Кумженской роще зажгут вечный огонь

80 лет Победы: в Ростове приведут в порядок 148 памятных мест.

Источник: Комсомольская правда

Недавно городской Совет ветеранов обратился к врио губернатора Ростовской области Юрию Слюсарю с просьбой обустроить «Вечный огонь» в мемориальном комплексе «Кумженская роща». Глава донского региона поручил решить этот вопрос в срочном порядке — огонь должен быть зажжен к 80-летию Великой Победы. О подготовке к празднованию 9 мая рассказал глава администрации города Александр Скрябин на своей странице в социальной сети.

По словам Александра Скрябина, сейчас специалисты приступили к строительству подземного газопровода для газификации Вечного огня. В рамках проекта будет обустроена специальная чаша и установлена бронзовая «Звезда Вечного огня».

Также начнется реконструкция монумента «Штурм», включающая очистку и восстановление его частей. Все работы согласованы с Комитетом по охране культурного наследия Ростовской области.

Напомним, что в рамках подготовки к празднованию 9 мая в Ростове приведут в порядок 148 памятников.