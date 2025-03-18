В Ростове-на-Дону в Кумженской роще зажгут вечный огонь

Недавно городской Совет ветеранов обратился к врио губернатора Ростовской области Юрию Слюсарю с просьбой обустроить «Вечный огонь» в мемориальном комплексе «Кумженская роща». Глава донского региона поручил решить этот вопрос в срочном порядке — огонь должен быть зажжен к 80-летию Великой Победы. О подготовке к празднованию 9 мая рассказал глава администрации города Александр Скрябин на своей странице в социальной сети.