Захарова приняла участие в открытии выставки «Московский сокольничий»

«Охота — это впечатляющее искусство, и одновременно тонкий ритуал глубинного уважения к природе и взаимодействия “по правилам” между людьми. Достаточно сказать, что люди с опытом охоты становились незаменимыми в специальных армейских частях во время Второй мировой войны. Именно этой “нематериальной” части охоты, отраженной в предметах декоративного искусства и художественных образах, ее вдохновению и магии посвящена наша выставка», — отмечают в музее.