Прикамье пришпоривает проект

Как сообщил «Ъ-Прикамье» президент федерации конного спорта Пермского края, бизнесмен Александр Кузовлев, участок, на котором началось возведение ипподрома, будет вновь передан краевым властям. Ранее он находился в долгосрочной аренде у федерации. На этом месте с использованием всех возведенных конструкций и возобновится строительство конного объекта. По словам господина Кузовлева, протяженность бегового круга может составить 800 м, скакового — 1000 м, что «соответствует всем необходимым требованиям и после запуска позволит проводить все виды испытаний». Кроме этого, рядом с будущим ипподромом планируется обустройство конюшни. «Конная индустрия — это своеобразная культура, имеющая многовековую историческую основу. Возведение многофункционального конного центра не только укрепит эту культуру, но и поспособствует развитию коневодства и конного спорта в регионе», — уверен глава федерации.