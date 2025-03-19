Пермский театр «Дом актёра» готовится к нескольким месяцам реконструкции

Театр «Дом актёра» в Перми готовится к нескольким месяцам реконструкции, сообщает «Новый компаньон».
Работы в помещении театра на улице Ленина начнутся 20 апреля. С этого момента он будет закрыт, но не приостановит работу, а переедет. Реконструкция продлится до сентября. Помимо «Дома актёра» в помещении располагается отделение Союза театральных деятелей России.
Как рассказала изданию руководитель «Дома актёра» Елена Старостина, масштабный ремонт позволит расширить площадку на 300 квадратных метров. В итоге в помещении появится два дополнительных зала, в которых будут проходить занятия детской театральной студии и показы экспериментальных постановок. Благодаря реконструкции также появятся гримёрки для артистов и склад для хранения декораций.
Более того, планируется, что зрительный зал сможет принять больше людей — благодаря новым креслам там будет 110 мест (сейчас — 94).
Над дизайном помещений будет работать Оксана Шевшукова. Ожидается, что изменится не только интерьер театра, но и входная группа. Учреждение планирует сменить вывеску и создать декоративную подсветку.
На время реконструкции «Дом актёра» продолжит свою деятельность — спектакли будут временно даваться в театре «Балет Евгения Панфилова». Продолжатся и выездные спектакли в ДК в территориях Пермского края.