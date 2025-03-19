Пермский театр «Дом актёра» готовится к нескольким месяцам реконструкции

Как рассказала изданию руководитель «Дома актёра» Елена Старостина, масштабный ремонт позволит расширить площадку на 300 квадратных метров. В итоге в помещении появится два дополнительных зала, в которых будут проходить занятия детской театральной студии и показы экспериментальных постановок. Благодаря реконструкции также появятся гримёрки для артистов и склад для хранения декораций.