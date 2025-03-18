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Психолог объяснила, почему люди отказываются строить серьезные отношения

Страхи и неуверенность: что мешает строить долгосрочные отношения.

Источник: Комсомольская правда

В современном обществе все больше людей отказываются от серьезных отношений. Практикующий психолог рассказала Инфо24, какие факторы влияют на этот выбор и почему мужчины и женщины все чаще склоняются к одиночеству.

По словам психолога и секс-терапевта Анны Ветрюк, отказ от долгосрочных связей часто связан с внутренними страхами и неуверенностью. Мужчины боятся потерять свободу и независимость, а женщины — личную идентичность.

— Мужчины также избегают серьёзных отношений из-за карьерных амбиций и давления общества, которое требует от них быть опорой и защитой для партнерши. Однако эти требования не всегда совпадают с их личными желаниями, — пояснила Ветрюк.

Женщины, в свою очередь, могут бояться не создать стабильную семью или потерять независимость. Негативный опыт прошлых отношений, где партнер проявлял насилие или был абьюзером, также играет значительную роль.