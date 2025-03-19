На Кубани с 28 марта стартует запись детей в первые классы

«На портале реализована возможность предварительного заполнения заявления, что позволит в день начала приема отправить его одним нажатием кнопки. Уже сейчас создано более полутора тысяч таких черновиков», — написала госпожа Минькова.
Первый этап кампании продлится до 30 июня. В указанный период зачислят детей с территорий, закрепленных за конкретными школами. Преимущественное право получат заявители, чьи старшие братья или сестры уже учатся в выбранном учреждении. С 6 июля по 5 сентября документы будут принимать школы из других районов.
О результатах зачисления можно будет узнать после завершения всей кампании. Пользователи «Госуслуг» получат уведомления в личном кабинете. Для консультаций родителей в каждом районе края организованы телефонные линии поддержки.