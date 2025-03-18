СКР начал проверку после драки в Ростове-на-Дону

Глава Следственного комитета России поручил организовать проверку по факту нарушения общественного порядка группой лиц в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили на официальной странице федерального ведомства.
В социальных сетях сообщается, что в Ростове-на-Дону произошел конфликт между несколькими мужчинами. Также указывается, что к уголовной ответственности привлекается местный житель, который защищал себя, а не инициаторы конфликта. Отметим, что кадры потасовки попали в социальные сети и вызвали бурные обсуждения местных жителей.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Ростовской области Аслану Хуаде организовать процессуальную проверку и представить доклад.