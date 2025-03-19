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Жителям трех районов Волгограда грозит отключение света 19 марта

В среду электрики временно обесточат отдельные жилые дома, помещения коммерческих организаций и муниципальных учреждений.

На сайте ресурсоснабжающей компании указано, что 19 марта плановые отключения электроснабжения затронут часть домов в Краснооктябрьском, Советском и Красноармейском районах Волгограда. Это связано с проведением ремонтных и профилактических работ на сетях.

«Волгоградская правда.ру» публикует график отключений света с указанием времени, когда ресурс поставляться не будет.

Добавим, что после завершения плановых работ на объектах электросетевого хозяйства подача электроснабжения будет восстановлена в полном объеме.