Жителям трех районов Волгограда грозит отключение света 19 марта

На сайте ресурсоснабжающей компании указано, что 19 марта плановые отключения электроснабжения затронут часть домов в Краснооктябрьском, Советском и Красноармейском районах Волгограда. Это связано с проведением ремонтных и профилактических работ на сетях.
«Волгоградская правда.ру» публикует график отключений света с указанием времени, когда ресурс поставляться не будет.
Добавим, что после завершения плановых работ на объектах электросетевого хозяйства подача электроснабжения будет восстановлена в полном объеме.