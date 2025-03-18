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В Севастополе мошенники выманили у парня 6,5 млн рублей

В Севастополе 23-летнего парня мошенники водили месяц за нос, выманили 6,5 миллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Севастополе жертвой мошенников стал 23-летний молодой человек, хотя обычно на уловки аферистов попадаются люди более зрелого возраста. Об этом сообщили наши коллеги из КП-Крым.

По данным издания, с помощью классической многоходовки телефонные аферисты месяц водили за нос севастопольца и выманили у него 6,5 млн рублей.

Зимой на молодого человека, работающего в госорганизации, через мессенджер вышел лже-врач. Он сообщил, что проводится вакцинация от гриппа и ОРВИ, а для регистрации нужно продиктовать код из SMS. Жертва сообщила код, после чего мошенники выманили крупную сумму.

— Только когда все поручения были выполнены, потерпевший понял, что его обманули, и обратился в полицию, — говорится в сообщении.