В Севастополе мошенники выманили у парня 6,5 млн рублей

Зимой на молодого человека, работающего в госорганизации, через мессенджер вышел лже-врач. Он сообщил, что проводится вакцинация от гриппа и ОРВИ, а для регистрации нужно продиктовать код из SMS. Жертва сообщила код, после чего мошенники выманили крупную сумму.