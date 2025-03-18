БЖД запустит к сезону отпусков поезд из Минска до Анапы

Белорусская железная дорога к сезону отпусков запустит поезд, соединяющий Минск и Гомель с Анапой. Об этом проинформировали в пресс-службе БЖД, отметив, что продажа билетов уже открыта.
Запуск поезда № 490/489 — это совместная инициатива БЖД и РЖД. Состав будет включать вагоны прямого следования Минск — Минеральные Воды. Дорога до популярного российского курорта на черноморском побережье займет ориентировочно 48 часов.
Первый рейс из Минска запланирован на 6 мая, время отправления — 11.21 (из Гомеля — в 16.17), прибытие в Анапу — 8 мая в 10.37. Обратно из Анапы поезд отправится в тот же день, 8 мая, в 21.32, прибытие в Гомель — 10 мая в 12.17, а в Минск — в 17.17.
«В дальнейшем, до 27 сентября из Минска и до 29 сентября из Анапы, поезд будет курсировать через день, отправляясь из белорусской столицы по нечетным датам», — уточнили в пресс-службе.
Помимо поездки в Анапу белорусы имеют возможность круглый год ездить на другие курорты Краснодарского края, включая Адлер, Сочи и Туапсе, на поезде № 302/301 Минск/Гомель — Адлер, сформированного БЖД. Отправление из Минска и Адлера осуществляется по четным числам каждого месяца.
Подробная информация о расписании, ценах и правилах проезда доступна на официальном сайте БЖД, в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд» или по телефону 105.
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