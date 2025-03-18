БЖД запустит к сезону отпусков поезд из Минска до Анапы

Первый рейс из Минска запланирован на 6 мая, время отправления — 11.21 (из Гомеля — в 16.17), прибытие в Анапу — 8 мая в 10.37. Обратно из Анапы поезд отправится в тот же день, 8 мая, в 21.32, прибытие в Гомель — 10 мая в 12.17, а в Минск — в 17.17.