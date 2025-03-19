В воронежском Минтарифов опровергли подорожание проезда в транспорте в ближайшее время

В ведомстве уточнили, что в случае поступления новых тарифных заявок информация об этом будет размещена в социальных сетях и на официальном портале. Кроме того, эксперты министерства могут в течение 60 дней изучить предложения организаций и, при необходимости, направить запрос в регулируемые компании.