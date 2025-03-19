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В воронежском Минтарифов опровергли подорожание проезда в транспорте в ближайшее время

Представители Министерства тарифного регулирования Воронежской области прокомментировали сообщения о возможном и, как ранее писали СМИ, весьма скором повышении стоимости проезда в общественном транспорте.

Источник: Freepik

В настоящее время ни компании, занимающиеся перевозками, ни представители управления транспорта администрации города не предоставляли предложений по увеличению стоимости проезда, пояснили в министерстве. Там также отметили, что в данный момент на рассмотрении нет материалов, связанных с повышением стоимости проезда.

В ведомстве уточнили, что в случае поступления новых тарифных заявок информация об этом будет размещена в социальных сетях и на официальном портале. Кроме того, эксперты министерства могут в течение 60 дней изучить предложения организаций и, при необходимости, направить запрос в регулируемые компании.

Ранее изменение тарифов на проезд в воронежских автобусах анонсировал глава города Сергей Петрин. По его словам, стоимость поездок изменится с начала июля.