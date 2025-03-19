В воронежском Минтарифов опровергли подорожание проезда в транспорте в ближайшее время

В настоящее время ни компании, занимающиеся перевозками, ни представители управления транспорта администрации города не предоставляли предложений по увеличению стоимости проезда, пояснили в министерстве. Там также отметили, что в данный момент на рассмотрении нет материалов, связанных с повышением стоимости проезда.
В ведомстве уточнили, что в случае поступления новых тарифных заявок информация об этом будет размещена в социальных сетях и на официальном портале. Кроме того, эксперты министерства могут в течение 60 дней изучить предложения организаций и, при необходимости, направить запрос в регулируемые компании.
Ранее изменение тарифов на проезд в воронежских автобусах анонсировал глава города Сергей Петрин. По его словам, стоимость поездок изменится с начала июля.