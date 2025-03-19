Мемориал жертвам теракта в «Крокус сити холле» планируют открыть 22 марта

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Открытие мемориала в память о жертвах теракта планируется у здания «Крокус сити холл» 22 марта в 12:00, в церемонии примут участие представители органов власти и общественных организаций. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Crocus Group.
«Время открытия — 12:00. В церемонии примут участие представители органов власти и общественных организаций», — рассказали в пресс-службе.
Ранее ТАСС сообщал, что монумент будет исполнен в черном граните. Автор проекта — президент Crocus Group Араз Агаларов.
Вечером 22 марта 2024 года в «Крокус сити холле» в Красногорске был совершен теракт. По последним данным, погибли 144 человека, пострадали 551. По делу о теракте арестованы 11 человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей. В Следственном комитете РФ заявили, что доказали связь устроивших теракт с украинскими националистами.