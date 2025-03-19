Мемориал жертвам теракта в «Крокус сити холле» планируют открыть 22 марта

Вечером 22 марта 2024 года в «Крокус сити холле» в Красногорске был совершен теракт. По последним данным, погибли 144 человека, пострадали 551. По делу о теракте арестованы 11 человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей. В Следственном комитете РФ заявили, что доказали связь устроивших теракт с украинскими националистами.