В Ростове-на-Дону планируют повысить стоимость проезда в общественном транспорте

В Ростове-на-Дону планируется повысить стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом сообщил глава департамента транспорта Вадим Шкабарня. Соответствующая информация появилась на сайте городской администрации.
По его словам, рост цен на основные статьи затрат для транспортных предприятий требует пересмотра тарифов. Однако точные даты и размер повышения пока не уточняются.
— Подорожание может затронуть автобусы, трамваи и троллейбусы, но конкретные данные будут предоставлены позже, — отметил Шкабарня.
Последний раз тарифы менялись в 2023 году. С тех пор цены на запчасти выросли на 27%, а стоимость топлива — на 7%. Кроме того, транспортные предприятия планируют компенсировать рост зарплат водителям, которые с ноября 2023 года получили прибавку в 25%.