Рубли, золото или облигации: в чем хранить сбережения

Эксперт добавил, что наличные накопления быстро «съест» инфляция, тогда как вложения в облигации могут принести под 30% годовых. Возможность зафиксировать такой уровень доходности сохраняется, пока ставки не начали меняться, подчеркнул собеседник издания.