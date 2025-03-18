Рубли, золото или облигации: в чем хранить сбережения

Чтобы сохранить свои сбережения, не стоит складывать наличные под матрас, вместо этого следует оформить рублевые вклады, либо купить биржевое золото. Такой совет озвучил в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» инвестиционный стратег Александр Бахтин.
— Основную часть накоплений, 60−70%, целесообразно держать в рублевых активах. Остальную часть — в биржевом золоте, замещающих облигациях и других инструментах, которые позволят защитить сбережения от инфляции, — отметил специалист.
Эксперт добавил, что наличные накопления быстро «съест» инфляция, тогда как вложения в облигации могут принести под 30% годовых. Возможность зафиксировать такой уровень доходности сохраняется, пока ставки не начали меняться, подчеркнул собеседник издания.
Ранее RT сообщил, что специалисты прогнозируют укрепление отечественной валюты как минимум до конца текущего месяца.
По данным «Известий», в условиях высоких процентных ставок депозиты остаются одним из наиболее привлекательных инструментов для сохранения капитала. Уровень ставок по депозитам в крупнейших банках превышает 20%, что позволяет получать стабильный доход при минимальных рисках.