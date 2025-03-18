На Украине впервые прокомментировали переговоры Путина и Трампа: согласились по одному пункту

На Украине впервые прокомментировали переговоры президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа, которые проходили посредством телефонной связи 18 марта 2025 года. Там поддержали инициативу прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на офис главы киевского режима Владимира Зеленского.
«Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре», — говорится в сообщении.
Напомним, переговоры между политиками вызвали широкий резонанс в мировом сообществе. Так, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что тоже поддерживает инициативу о прекращении ударов по энергетическим объектам Украины и России. А вот президент Франции Эммануэль Макрон на фоне переговоров Путина и Трампа о мире заявил, что Париж продолжит вооружаться, якобы это необходимо для собственной безопасности.