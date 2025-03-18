На Украине впервые прокомментировали переговоры Путина и Трампа: согласились по одному пункту

Напомним, переговоры между политиками вызвали широкий резонанс в мировом сообществе. Так, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что тоже поддерживает инициативу о прекращении ударов по энергетическим объектам Украины и России. А вот президент Франции Эммануэль Макрон на фоне переговоров Путина и Трампа о мире заявил, что Париж продолжит вооружаться, якобы это необходимо для собственной безопасности.