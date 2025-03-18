Захарова прокомментировала демонтаж букв Z, O и V у посольства США

Патриотические знаки в виде букв «Z», «O» и «V», а также надписи «Сила v правде» и другие начали убирать от здания американского посольства в Москве вечером во вторник, рабочие обещают помыть их и вернуть символику на следующий день, передавал корреспондент РИА Новости.