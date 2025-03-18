Захарова прокомментировала демонтаж букв Z, O и V у посольства США

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в своем Telegram-канале, что в патриотической символике у посольства США в Москве «лампочки меняют, чтобы виднее было».
Патриотические знаки в виде букв «Z», «O» и «V», а также надписи «Сила v правде» и другие начали убирать от здания американского посольства в Москве вечером во вторник, рабочие обещают помыть их и вернуть символику на следующий день, передавал корреспондент РИА Новости.
«И про буквы перед американским посольством. Лампочки меняют. Чтобы виднее было», — написала Захарова.