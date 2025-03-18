Премьер Карни: Канада поддерживает мирные инициативы США по Украине

Канада поддерживает действия Соединенных Штатов по прекращению огня на Украине. Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни, реагируя на телефонные переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Подобное мнение канадский премьер выразил в беседе с журналистами в рамках визита на северную канадскую территории Нунавут.
«Президент [Трамп] делает все, чтобы это [прекращение огня] произошло, я полностью это поддерживаю», — информировал Карни.
Он также отметил, что перемирие должно быть установлено с учетом нескольких условий, которые были справедливо предложены правительством Украины.
Ранее Карни пригласил на будущий саммит Группы семи (G7) киевского главаря Владимира Зеленского. Канадский премьер также подчеркнул, что Оттава продолжит оказывать Киеву всестороннюю помощь.