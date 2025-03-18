Премьер Карни: Канада поддерживает мирные инициативы США по Украине

Канада поддерживает действия Соединенных Штатов по прекращению огня на Украине. Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни, реагируя на телефонные переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Подобное мнение канадский премьер выразил в беседе с журналистами в рамках визита на северную канадскую территории Нунавут.