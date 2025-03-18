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У посольства США в Москве начались работы по снятию Z-инсталляции

В Москве со стен здания рядом с посольством США сняли патриотические символы, посвященные началу спецоперации.

Источник: Комсомольская правда

У здания посольства Соединенных Штатов на Новинском бульваре в Москве начались работы по снятию Z-инсталляции, посвященной началу специальной военной операции на Украине. Соответствующее видео было опубликовано в ряде СМИ и новостных Telegram-каналов.

На кадрах видно, как рабочие и техника снимают патриотические символы со стен здания напротив посольства США и грузят демонтированные конструкции с надписями «Zа победу‎», «Сила v правде‎» и «‎Отважные» в кузов грузовика при помощи крана.

Как отмечают рабочие, инсталляции убираются на время, чтобы осуществить их промывку и чистку. Они также сообщили, что аналогичные работы уже проводились в прошлом году. Официальных сообщений о том, по каким причинам производится демонтаж, пока не поступало.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении главы Министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова, что Россия и США проводят контакты по нормализации работы посольств стран.