Россиян призвали не выезжать на магистрали на летней резине

Перед тем как ставить летнюю резину вместо зимней, осмотрите ее на наличие повреждений. Особенное внимание нужно уделить порезам, царапинам. Еще нужно проверить, есть ли внутри резины камни и другие мелкие предметы, ведь даже небольшой камень в шине помешает ее правильно отбалансировать, передает 360.ru.