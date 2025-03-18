Россиян призвали не выезжать на магистрали на летней резине

Торопиться со сменой зимней резины на летнюю пока однозначно не стоит, езда без шипов, особенно по магистральным дорогам, может быть опасной для водителей. Об этом сообщил в разговоре с «РИАМО» автоэксперт Максим Кадаков.
— Особенно опасны для авто на летней резине эстакады и магистральные дороги. Они свободно продуваются холодными ветрами, а их бетон очень быстро промерзает, — объяснил специалист.
Эксперт напомнил, что в марте в центральной России нередко выпадает снег, а температура утром и вечером понижается до отрицательных значений. В таких условиях передвижение на летней резине может закончится аварией.
Тем, кто поторопился сменить шины, лучше пока воспользоваться общественным транспортом.
Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что летние шины становятся жесткими при холодных температурах и теряют сцепление с дорогой, однако при повышении температуры они размягчаются.
Перед тем как ставить летнюю резину вместо зимней, осмотрите ее на наличие повреждений. Особенное внимание нужно уделить порезам, царапинам. Еще нужно проверить, есть ли внутри резины камни и другие мелкие предметы, ведь даже небольшой камень в шине помешает ее правильно отбалансировать, передает 360.ru.