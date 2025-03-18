«Президенты молодцы»: Губерниев поддержал идею о проведении матчей между игроками КХЛ и НХЛ

Он также напомнил, что одними из лучших матчей в истории мирового хоккея были встречи между сборными СССР и Канады, а также СССР и США. Комментатор выразил уверенность в том, что возрождение подобных игр не только усилит интерес к хоккею, но и поспособствует укреплению международных связей через спорт.