Названы опасные последствия компьютерного зрительного синдрома

Люди, которые проводят много времени перед экраном гаджетов, могут столкнуться с, так называемым, компьютерным зрительным синдром. Как проявляется это состояние, и можно ли его избежать, объяснил в беседе с «Газетой.Ru» врач-офтальмолог, офтальмохирург Игорь Маляцинский.
— Симптомы компьютерного зрительного синдрома могут быть разнообразными. К ним относятся усталость сухость глаз, размытость или двоение, головные боли, дискомфорт в области шеи и плеч, трудности с фокусировкой зрения, — говорит доктор.
Медик добавил, что, избежать возникновения синдрома, помогут регулярные перерывы: каждые двадцать минут отдыхайте от монитора. Также, правильно организуйте место для работы: экран, без ярких бликов и отражений, должен находиться на расстоянии 50−70 см от глаз.
Так, при работе с компьютером можно каждый час делать так называемую гимнастику для глаз и посмотреть вдаль. Кроме того, следует регулярно снимать усталость глаз, делая непродолжительный массаж, передает телеканал «Царьград».
Кстати, людям, проводящим много времени за компьютером, не лишним будет принимать специальные добавки, которые помогут снизить сухость и усталость глаз. В частности, поддержать здоровье глаз, помогут витамины C, E, цинк и лютеин, передает 360.ru.