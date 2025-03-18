Названы опасные последствия компьютерного зрительного синдрома

Люди, которые проводят много времени перед экраном гаджетов, могут столкнуться с, так называемым, компьютерным зрительным синдром. Как проявляется это состояние, и можно ли его избежать, объяснил в беседе с «Газетой.Ru» врач-офтальмолог, офтальмохирург Игорь Маляцинский.