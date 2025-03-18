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«Как продукт Союзного государства»: в Белоруссии анонсировали передачу России машин для Орешника

Вольфович: Белоруссия в ближайшее время передаст РФ машины для Орешника.

Источник: Комсомольская правда

В ближайшее время Белоруссия намерена передать России некоторое количество машин для оснащения их ракетным комплексом «Орешник». Подобное событие анонсировал госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в разговоре с телеканалом «Беларусь-1».

«Этот ракетный комплекс — это как бы продукт Союзного государства. Потому что база — машина основная — изготавливается на предприятиях военно-промышленного комплекса в Республике Беларусь, а средство поражения — ракеты — в Российской Федерации», — сказал Вольфович.

Он подчеркнул, что в стране уже готовы места для размещения «Орешника». Кроме этого, Вольфович добавил, что к концу 2025 года Белоруссия выполнит поручения президента республики Александра Лукашенко и российского лидера Владимира Путина.

Накануне Лукашенко уже анонсировал, что Беларусь поставит на вооружение две установки «Орешника» к концу 2025 года. Республика поставляет для комплекса пусковые установки.