Украинский суд постановил изгнать общину УПЦ из Успенского собора

Северо-западный апелляционный хозяйственный суд города Ровно постановил изгнать религиозную общину канонической Украинской православной церкви (УПЦ) из Успенского кафедрального собора во Владимире на западе Украины. Об этом проинформировал Союз православных журналистов, ссылаясь на соответствующее постановление суда.
Подобное решение суда — итог судебного спора между Волынской областной администрацией и религиозной общиной собора.
Уточняется, что решение вступило в силу, однако его еще можно оспорить в Верховном суде.
Напомним, что в ноябре 2024 года Хозяйственный суд Волынской области вынес решение о возвращении собора в собственность государства.
Ранее глава синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря) заявил, что новый законопроект о запрете УПЦ, принятый на Украине, не соответствует нескольким статьям Конституции страны.