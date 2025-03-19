«Под каток России и США»: в Германии предрекли сложный период для ЕС

Сближение России и США создает непростую ситуацию для Евросоюза (ЕС), который рискует попасть «под каток» двух держав, если не изменит свою позицию как геополитического оппонента Москвы. Об этом информирует газета Berliner Zeitung, комментируя телефонные переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.
«В этой связи нынешнее сближение Вашингтона и Москвы поставит в сложное положение ЕС, так как он, возможно, будет вынужден пересмотреть свою позицию, чтобы не попасть под каток двух держав», — следует из сообщения издания.
Кроме этого, газета акцентировала, что главы РФ и США, благодаря отстаиванию собственных интересов, «выходят победителями из разговора».
18 марта прошли телефонные переговоры Путина и Трампа. Беседа длилась 2 часа 28 минут. По итогу было сделано несколько важных заявлений, среди которых — поддержка Москвой идеи Белого дома о взаимном отказе России и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре.