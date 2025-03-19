AP: в Пентагоне сократят от 50 до 60 тысяч рабочих мест

В Минобороны Соединённых Штатов сократят от 50 до 60 тысяч рабочих мест, информирует Associated Press.
Агентство ссылается на информацию, полученную он неназванного источника.
«Примерно от 50 до 60 тысяч гражданских рабочих мест будут сокращены в Министерстве обороны, но менее 21 тысячи работников, которые приняли план добровольной отставки, уйдут в ближайшие месяцы», — говорится в публикации.
Напомним, американский лидер Дональд Трамп объявил о масштабных сокращениях в правительстве Соединённых Штатов, а также о проверке расходов ведомств.
Кроме того, Трамп заявлял, что «покончит с трансгендерным безумием»*. В частности, он объявлял, что «выдворит трансгендеров»*. Армия Соединённых Штатов уже прекратила приём трансгендеров на службу.
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