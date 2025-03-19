Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что можно и нельзя делать в Константинов день 19 марта на Константиновы круги

Константинов день, или Константиновы круги празднуют 19 марта.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 19 марта 2024 года вспоминает святого Константина. В народе принято отмечать Константинов день. Однако есть еще одно название — Константиновы круги. Все дело в том, что 19 марта было принято обходить колодцы по кругу.

Что нельзя делать 19 марта.

Не следует пить как из чужого колодца, так и из чужой чашки. Предки верили, что подобное может обернуться финансовыми сложностями. Кроме того, нельзя возле колодца ругаться. Под запретом алкоголь. Считалось, что это может привести к неприятностям. А еще не стоит без особой надобности лить воду, так как это грозит неудачами.

Что можно делать 19 марта.

По традиции, в указанный день освещали колодцы. К слову, считалось, что 19 марта вода обладает целебной силой. А еще в Константинов день обязательно ходили в баню.

Согласно приметам, морозная погода предсказывает жаркое лето. В том случае, если прилетели трясогузки, то ждали теплую весну. А вот о скором похолодании предупреждает стук дятла.

Тем временем сказал о резком потеплении с 17 по 23 марта в Беларуси.

Кстати, Минтруда сказало о дополнительной пенсии в Беларуси.

Кроме того, литовские депутаты предложили лишать белорусов ВНЖ за поездки на родину.

Ранее глава МВД сказал проверить практический экзамен в ГАИ после жалоб белорусов.