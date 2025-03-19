Что можно и нельзя делать в Константинов день 19 марта на Константиновы круги

Не следует пить как из чужого колодца, так и из чужой чашки. Предки верили, что подобное может обернуться финансовыми сложностями. Кроме того, нельзя возле колодца ругаться. Под запретом алкоголь. Считалось, что это может привести к неприятностям. А еще не стоит без особой надобности лить воду, так как это грозит неудачами.