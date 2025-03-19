Что можно и нельзя делать в Константинов день 19 марта на Константиновы круги

Православная церковь 19 марта 2024 года вспоминает святого Константина. В народе принято отмечать Константинов день. Однако есть еще одно название — Константиновы круги. Все дело в том, что 19 марта было принято обходить колодцы по кругу.
Что нельзя делать 19 марта.
Не следует пить как из чужого колодца, так и из чужой чашки. Предки верили, что подобное может обернуться финансовыми сложностями. Кроме того, нельзя возле колодца ругаться. Под запретом алкоголь. Считалось, что это может привести к неприятностям. А еще не стоит без особой надобности лить воду, так как это грозит неудачами.
Что можно делать 19 марта.
По традиции, в указанный день освещали колодцы. К слову, считалось, что 19 марта вода обладает целебной силой. А еще в Константинов день обязательно ходили в баню.
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