Календарь на 19 марта: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

В народном календаре славян 19 марта известен как Константинов день (или Константиновы круги). Название связано с именем святого Константина, одного из 42 мучеников из Аммореи, и особым обрядом: в этот день наши предки обходили колодцы кругами, читая молитвы​. Считалось, что такой обход очищает воду и дает ей особую целебную силу. Воду из колодцев 19 марта употребляли с уважением — ею умывались для здоровья, окропляли жилье, использовали в приготовлении пищи, веря в ее благодатные свойства. Также крестьяне пристально наблюдали за природой в этот день, пытаясь предсказать погоду и урожай по приметам.