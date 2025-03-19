В Совфеде заявили о возвращении дипломатии между РФ и США

Косачев оценил диалог РФ и США.
Российско-американские переговоры демонстрируют возвращение дипломатии между странами. Россия и США показали стремление к диалогу. Об этом рассказал вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
«Главное впечатление после переговоров РФ и США — это диалог, а не два монолога. Можно констатировать: дипломатия вернулась», — написал Косачев в своем telegram-канале.
Ранее российский сенатор Александр Шендерюк-Жидков заявил, что президент США Дональд Трамп осознает важность партнерства с Россией для поддержания мировой стабильности. Взаимопонимание между ним и российским лидером Владимиром Путиным способствует лучшему будущему для международной безопасности.