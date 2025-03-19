Движение на развязке ЗСД с улицей Броневая ограничат на три дня с 18 марта

Таким образом, три полосы в южном направлении перекроют в ночь с 18 на 19 марта с 23:00 до 06:00. Также ограничения будут действительны в то же время до 22 марта. Две правые полосы в северном направлении будут перекрывать по ночам с 21 по 23 марта. Время подобрано с учетом минимальной транспортной нагрузки и учетом требований к безопасности работ, подчеркнули в пресс-службе ЗСД.