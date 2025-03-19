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Движение на развязке ЗСД с улицей Броневая ограничат на три дня с 18 марта

На платной магистрали будут переоснащать автоматизированные системы.

Источник: Комсомольская правда

На развязке Западного скоростного диаметра с Благодатной улицей ограничат автомобильное движение на пять дней. Об этом во вторник, 18 марта, сообщили пресс-службе платной магистрали.

— В связи с работами по переоснащению автоматизированной системы и технических средств организации дорожного движения будет ограничено движение основного хода в районе развязки с улицы Благодатная, — следует из сообщения учреждения о причинах перекрытия дороги.

Таким образом, три полосы в южном направлении перекроют в ночь с 18 на 19 марта с 23:00 до 06:00. Также ограничения будут действительны в то же время до 22 марта. Две правые полосы в северном направлении будут перекрывать по ночам с 21 по 23 марта. Время подобрано с учетом минимальной транспортной нагрузки и учетом требований к безопасности работ, подчеркнули в пресс-службе ЗСД.