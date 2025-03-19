Правительство РФ нашло способ защитить россиян от мошенников с помощью ИИ

«Наша цель — дать гражданам простые и удобные инструменты для защиты от мошенников. Все сервисы будут работать исключительно на добровольной основе: пользователь сможет в любой момент подключить их или отказаться от использования. Законопроект не предусматривает автоматической активации сервисов без согласия человека. Это позволяет каждому самостоятельно контролировать свою безопасность и данные», — отметил Григоренко.