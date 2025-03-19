Какие мероприятия пройдут 21−22 марта в Астане

В районе Нура празднование начнется с 20 марта. В этот день и до 22-го марта с 13:00 на площади перед стадионом Астана Арена будут выставлены юрты в национальном стиле, начнут работу торговые ряды ремесленников, пройдёт концертная программа. Здесь же будут проводиться состязания по национальным видам спорта. Для памятных фото на локации будут беркутчи, тазы, верблюды и лошади, тематические фотозоны. Также будут выставлены картины в этностиле.