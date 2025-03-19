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Названы специи, которых следует избегать аллергикам

Медэксперт Сережина посоветовала аллергикам избегать паприку и тмин.

Источник: Комсомольская правда

Аллергии часто обостряются весной, помимо пыльцы, ответную реакцию иммунитета могут вызвать также некоторые продукты. Об этом предупредила в беседе с изданием «РИАМО» врач-эксперт Вера Сережина.

— Если у вас аллергия на пыльцу березы, то организм может резко отреагировать и на косточковые фрукты, морковь или сельдерей. А если реагируете на ольху, то лучше исключить из меню картофель, паприку и морковь, — советует доктор.

Медик также рекомендовала не употреблять в пищу блюда, приготовленные с использованием тмина, аниса и карри — эти специи также часто провоцируют аллергии.

При этом, зеленые овощи и оливковое масло, как правило, наоборот, полезны для аллергиков, добавила врач.

Ранее 360.ru сообщил, что количество аллергиков зависит от географии. Максимальное их количество в населенных пунктах с вредными производствами, неблагоприятной экологической обстановкой. Для москвичей и жителей Подмосковья чаще всего характерна пыльцевая аллергия, особенно на полынь и прочие травы.

По данным телеканала «Царьград», в последние годы в России наблюдаются более тяжёлые случаи поллинозов. Медики считают, что это следствие потепления климата и увеличения сезона пыления и количества пыльцы.