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Назван регион с самой высокой младенческой смертностью

Названы регионы-лидеры Казахстана по материнской и младенческой смертности. Об этом стало известно из опубликованного Министерством национальной экономики РК Проекта Концепции региональной политики Казахстана на 2025−2030, сообщает Zakon.kz.

Источник: pixabay

В документе отображен дисбаланс регионов по качеству предоставляемых медицинских услуг. Это отражается в показателях смертности и средней продолжительности жизни.

В Западном и Южном макрорегионах уровень младенческой смертности значительно превышает среднереспубликанский уровень (8,5 случаев на 1000 родившихся в среднем за 2019−2023 годах).

Наихудшие показатели отмечаются в Кызылординской (10,1 случая), Мангистауской (9,5 случая) и Туркестанской (9,5 случая) областях. Уровень материнской смертности также высок в Центрально-Восточном и Северном макрорегионах, в частности, в области Абай, Акмолинской и Восточно-Казахстанской.

говорится в Проекте

Средний показатель по Казахстану за 2019−2023 годы составляет 24,7 случая на 100 тысяч живорожденных, в то время как в области Улытау — 64,3 случая, Атырауской — 48,7 и в Костанайской — 43 случая.