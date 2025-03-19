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Зеленский поддержал позицию не бить по энергетическим объектам

Зеленский выразил надежду, что ему позвонят из США.
Источник: Аргументы и факты

Зеленский отреагировал на инициативу не атаковать объекты энергетической инфраструктуры, сообщает РИА Новости.

«Мы всегда поддерживали позицию не бить никаким оружием по энергетике», — цитирует агентство высказывание Зеленского.

Он также отметил, что ещё не общался с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом после его разговора с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

При этом Зеленский выразил надежду, что ему позвонят.

Напомним, Трамп оценил разговор с Путиным как очень хороший и продуктивный.

В Белом доме заявили, что РФ и Соединённые Штаты договорились незамедлительно начать диалог об урегулировании конфликта на Украине, переговоры будут вестись на Ближнем Востоке.