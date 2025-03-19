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Зима не сдаёт позиции: в Хабаровском крае 19 марта сохраняются холода

Жителей региона ждут морозные ночи и облачная погода.

Сейчас в Ричмонде: +11° 2 м/с 43% 759 мм рт. ст. +14°
Источник: Мэрия Хабаровска

Прогноз погоды на 19 марта 2025 года для городов Хабаровского края.

В Хабаровске: днём температура около −2 °C, вечером −10 °C, облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный, 2,7 м/с.

В Комсомольске-на-Амуре: днём −3 °C, вечером −12 °C, облачно, затем прояснится, ветер северный, 1,9 м/с.

В Советской Гавани: днём −1 °C, вечером −12 °C, преимущественно облачно, ветер северо-западный, 1,6 м/с.

В Николаевске-на-Амуре: днём −5 °C, вечером −18 °C, облачно, ветер северо-западный, 1,6 м/с.

В Охотске: днём −10 °C, вечером −20 °C, небольшая облачность, ветер северо-западный, 1,2 м/с.

В Бикине: днём 1 °C, вечером −6 °C, солнечно, затем облачно, ветер юго-западный, 1,2 м/с.

В Вяземском: днём 1 °C, вечером −6 °C, переменная облачность, ветер юго-западный, 1,2 м/с.

Синоптики рекомендуют жителям края быть внимательными на дорогах и одеваться по погоде — весеннее солнце обманчиво, а ночные заморозки сохраняются.